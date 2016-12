Roma, Castan operato alla testa: cavernoma rimosso

17:05 - E' terminato dopo tre ore e mezza l'intervento alla testa per Leandro Castan. Il difensore brasiliano, recita una nota diffusa dalla Roma, "è stato sottoposto ad intervento neurochirurgico, dal Professore Giulio Maira, per la rimozione di un cavernoma del peduncolo cerebellare medio di sinistra che aveva sanguinato. Il cavernoma, alla profondità di 3 cm, è stato rimosso completamente". Il giocatore si è svegliato e respira spontaneamente.

IL BOLLETTINO DELLA ROMA

"Leandro Castan è stato sottoposto ad intervento neurochirurgico, dal Professore Giulio Maira, per la rimozione di un cavernoma del peduncolo cerebellare medio di sinistra che aveva sanguinato. L’intervento chirurgico, iniziato alle 8.30, è terminato alle ore 12 ed è stato effettuato con l’ausilio del microscopio chirurgico, del neuronavigatore e con monitoraggio neurofisiologico. Il cavernoma, alla profondità di 3 cm, è stato rimosso completamente come confermato da un esame RM effettuato subito dopo l’intervento. Castan si è svegliato, respira spontaneamente, e si è già informato dell’esito dell’intervento. Rimarrà in terapia intensiva per le prossime 24 ore, dopodiché la prognosi potrà essere sciolta".

LA ROMA: "TI ASPETTIAMO PRESTO"

Forza @l_castan, ti aspettiamo presto sul campo! Inviate @OfficialASRoma un messaggio per Leo usando #ForzaCastan pic.twitter.com/gu7cwEidwy

— AS Roma (@OfficialASRoma) 3 Dicembre 2014