Roma, Castan carica i compagni: "Domani all'Olimpico con voi"

22:30 - Leandro Castan carica i compagni della Roma in vista dell'importante sfida di mercoledì sera contro il City. E, attraverso il proprio profilo Twitter, annuncia la sua presenza all'Olimpico per stare il più vicino possibile alla squadra. Il difensore brasiliano è stato dimesso domenica dalla clinica dopo essere stato operato alla testa per la rimozione di un cavernoma.

Domani sarò all'olimpico con voi. Daje Roma, forza Roma pic.twitter.com/H327Mam7Hq

— LC5 (@l_castan) 9 Dicembre 2014