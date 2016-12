Roma: c'è Perotti nel mirino. E' sfida al Milan

In questo mercato, almeno da quanto sembra, la Roma sarà molto attiva. A Trigoria vogliono rinforzare la rosa di Rudi Garcia, che non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Nella Capitale arriverà Gersson dal Fluminense (il 18enne andrà in prestito: il Frosinone è in pole), ma Sabatini non si fermerà al brasiliano.



E' importante arrivare a un esterno che conosca già il nostro campionato ed è per questo che Perotti, El Monito, è il prescelto per sostituire Iturbe. Arrivare a lui non sarà facile, vista la concorrenza del Milan. Galliani lo vuole da questa estate, ma non ha nessuna intenzione di scatenare un'asta. La Roma non si ferma qui. Sulla lista c'è Kolasinac dello Schalke per il vice Digne. Serve anche un difensore centrale: per questo ruolo si guarda sempre in casa del Genoa. Piace De Maio, ma ci sono anche due alternative: Juan Jesus dell'Inter e Tonelli dell'Empoli.