Roma: Bruno Peres e Juan Jesus, missione scudetto

Non si pongono limiti i brasiliani in giallorosso, contagiati dalla voglia di vincere del loro allenatore. Bruno Peres ha trovato convinzione e continuità con la difesa a tre: "Fazio, Manolas e Rüdiger stanno benissimo lì dietro e danno qualcosa in più a noi che siamo davanti. Sono difficilissimi da saltare". Juan Jesus racconta invece come è arrivato a Trigoria: "Ho sempre avuto l’interesse della Roma e mi sono mostrato disponibile, perché è un grande club. Arriva sempre tra la prime e gioca in Champions League. È stato un buon cambiamento per me e ha dato risultati".



Sull'obiettivo finale poi i due non hanno dubbi: "L’obiettivo è continuare così, vincendo partita dopo partita e cercare di stare più vicino possibile alla Juve. Stiamo facendo bene, in ogni partita stiamo cercando di fare bene per raggiungere lo scudetto". Un regalo il tricolore che Juan Jesus vorrebbe fare a Francesco Totti: "Cerchiamo di fare il più possibile per lui, facendolo ritirare con un titolo e chiudendo la sua carriera nel miglior modo possibile. Lui è molto importante per noi, ma penso che non lascerà il calcio da un giorno all’altro. Gli piace davvero stare qui”.