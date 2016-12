Roma, bollettino medico: "Nessun deficit neurologico per Castan"

19:43 - Finora non è stata una stagione semplice per Leandro Castan: solo 45 minuti in campo contro l'Empoli, poi l'infortunio, seguito dalla diagnosi di un cavernoma per cui il giocatore è stato operato alla testa il 3 dicembre. Ora, le notizie riguardanti il difensore brasiliano cominciano a migliorare. A 48 ore dall'intervento la prognosi è stata sciolta, sono stati esclusi deficit neurologici e il decorso post-operatorio prosegue nel migliore dei modi.

Arrivano dunque importanti conferme sulla salute del difensore della Roma, su cui permanevano dubbi dopo l'operazione alla testa. Ecco il bollettino apparso sul sito della società: "Si conferma il buon decorso clinico post-operatorio di Leandro Castan. Il giocatore si è alzato in piedi e ha fatto qualche passo. Non sono presenti deficit neurologici: la prognosi è sciolta. Il calciatore domani seguirà in tv i compagni di squadra impegnati in Roma-Sassuolo".