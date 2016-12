Roma-Bayern, Garcia: "Loro grandi ma noi siamo 70 mila"

18:57 - Alla vigilia della sfida di Champions Rudi Garcia lancia il guanto al Bayern e carica i tifosi: "Loro sono una grande squadra - ha detto il tecnico in conferenza stampa - ma noi abbiamo giocatori forti e intelligenti. E poi saremo in 70mila, l'Olimpico sarà caldo". "Siamo ancora un'outsider - ha detto Garcia - ma vogliamo andare contro i pronostici". De Rossi non si nasconde: "Giocheremo da Roma, vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi"

Avete iniziato alla grande, cosa si aspetta da questa Champions? Sono aumentate le responsabilità?



Garcia: "No, per niente. Siamo ancora outsiders. Domani sarà una grande partita, con l'Olimpico pienissimo. Dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni"



Guardiola è il migliore del mondo?



"Ho già parlato di lui. Ha accettato una sfida difficilissima al Bayern che aveva vinto tutto, ma lui ha dimostrato di essere tra i più grandi. Il Barcellona non vinceva solo per i campioni che aveva in squadra"



Cosa dice su Benatia?



"Benatia è un giocatore del Bayern Monaco e io non mi esprimo sugli altri giocatori"



Giochiamocela con la gioia, ha detto all'inizio



Garcia: "E' uno dei parametri, sicuramente il nostro gioco deve essere quello. Non è che domani cambia qualcosa, bisogna essere intelligenti sul campo. Non abbiamo niente da perdere e deve essere l'atteggiamento di questa gara"



De Rossi: "La penso come il mister, giocare con gioia è ciò che ci riesce meglio. Abbiamo visto anche in campionato, abbiamo giocatori con grande esperienza e nessuno andrà lì solo per fare la figura. Vogliamo passare il tuno".



La Roma ha vinto 4 anni fa col Bayern, domani è diversa?



De Rossi: "L'ambizione della Roma è cambiata da allora, ma in quella partita facemmo una grande prestazione. Allora il Bayern era già qualificato, ma ora siamo altrettanto forti se non di più"



Ha detto vinceremo lo scudetto con grande sicurezza, batterete il Bayern?



Garcia (prende in giro i fotografi che scattano troppo e non permettono di sentire le domande...): "Può succedere di tutto, è la cosa bella del calcio. Non è detto che il club più potente vinca, sarà difficile ma faremo di tutto per renderla difficile anche per loro"



De Rossi, lei è all'esordio quest'anno. Cosa le hanno insegnato quelle 38 partite?



De Rossi: "La differenza che saltava agli occhi è che in Europa se la giocano quasi tutte. In Italia a livello tattico incontri dei muri, un po' rinunciatarie. Sempre un brivido a livello di atmosfera. Ho la sensazione che la Roma ha sempre avuto una squadra che sa giocare a calcio, da Champions"



Ha preparato la gara guardando le due sfide di Champions del Bayern o quella col Real l'anno scorso?



Garcia: "Ne abbiamo viste tante, di Champions e di campionato. Anche quella del Real. Poi sono i dettagli a fare la differenza, anche adattarsi all'avversario. Loro sono una grande squadra, ma i miei giocatori sono intelligenti. Però, bisogna sempre avere un piano B se le cose non si mettono bene"



De Rossi: "Adesso sto vivendo forse il mio momento migliore alla Roma, non potrei essere più felice"



L'attacco della Roma è forte ma il Bayern non prende gol da due mesi. Teme la loro difesa?



Garcia: "Rispettiamo tutti ma non abbiamo paura di nessuno. Domani affronteremo una grande squadra ma anche noi abbiamo grandi giocatori e voglia di fare bene anche grazie alla spinta di 70mila spettatori. Abbiamo un solo obiettivo: andare contro i pronostici che ci davano fuori al primo turno. Quello che conta è giocare la partita e non essere spettatori"



De Rossi: "Se giocheremo da Roma, a viso aperto, renderemo orgogliosi i nostri tifosi. Non andiamo in campo per pareggiare"

Troppe foto per Garcia, lui reagisce così...