Roma-Bayern 1-7, Guardiola: "La Roma è più forte di così"

23:16 - Il 7-1 rifilato alla Roma dal suo Bayern per Guardiola è "un incidente di percorso, i giallorossi sono più forti di così e a Monaco lo dimostreranno". Il tecnico spagnolo ha commentato l'impresa con pochi sorrisi: "Il gol di Robben ci ha dato tranquillità, poi abbiamo alzato la pressione per avere noi il controllo del gioco. Nel secondo tempo abbiamo concesso troppo e andando avanti in Champions queste cose le puoi pagare. Dobbiamo migliorare".

La differenza col Bayern della scorsa stagione sembra essere la velocità: "Sì giochiamo più in verticale, ma non è questione di gambe ma di testa. Abbiamo Xabi Alonso che pensa alle cose un secondo prima degli altri, per questo siamo più veloci davanti perché l'azione parte prima". Sulla Roma: "Questo non è il calcio, è stata una eccezione. Non c'è tutta questa differenza tra noi e loro".