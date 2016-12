Roma-Bate, Garcia: "Qualificazione raggiunta in un ambiente negativo"

Nel corso del programma "Premium Champions", l'allenatore della Roma Rudi Garcia dichiara: "Qualificati ma contestati? Sappiamo che da quando non abbiamo la curva sud l'ambiente non è lo stesso allo stadio. Abbiamo creato tanto, volevamo vincere e non ci siamo riusciti, Szczesny ha fatto una parata strepitosa ma alla fine siamo qualificati, vuol dire che siamo stati migliori della terza e del quarta. Dobbiamo essere noi che dobbiamo trascinare i tifosi a tifarci. Quando non molli e dai tutto per la maglia nessuno ti può dire niente. La cosa brutta è che è dall'inizio che la curva sud fa sciopero e loro sono il cuore del nostro tifo. Potevamo fare meglio ma una squadra che fa 24 tiri in porta non è una squadra che gioca male. Questa sera la panchina era molto corta soprattutto sul piano offensivo. Dopo Salah non avevo altri attaccanti. Con il passare della gara abbiamo trovato l'equilibrio perché sapevamo che il Leverkusen non stava vincendo. Il primo obiettivo stagionale è stato raggiunto, a febbraio saremo in un altro momento. Noi volevamo vincere, non ci siamo riusciti ma sapevamo che forse c'era un altro risultato utile per passare e alla fine il pari ci è servito. Cosa è cambiato dal derby vinto a oggi? Non è neanche più al stessa squadra, soprattutto in attacco dove ho meno soluzioni. E' un momento più complicato anche perché ci mancano 4 punti tra Bologna e Torino e con questi 4 punti parleremmo in un altro modo di questa Roma. In questi momenti serve qualificarsi anche così. Adesso ci sono tre partite prima della sosta, vogliamo finire bene il mese di dicembre. Faccio i complimenti ai ragazzi perché in questo momento qualificarsi non era semplice."