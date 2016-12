Roma-Baldini, c'è il sì: "Sarò solo un consulente"

Franco Baldini torna alla Roma. Nello scorso settembre l'addio al Tottenham, ora si occupa di consulenze per varie società. Lo ha fatto con il Marsiglia, lo farà con la Roma: "Sarò un consulente esterno", le sue parole. Si occuperà di sponsor, relazioni internazionali e comunicazione e non è previsto un ruolo attivo sul mercato. C'è da dire, che James Pallotta vorrebbe riaverlo a tutti gli effetti in società, ma per ora non sarà così.