Roma-Atalanta: 0-2. Gomez-Denis, e per Garcia è l'inferno

29 novembre 2015 Roma-Atalanta: 0-2. Gomez-Denis, e per Garcia è lʼinferno Atalanta in vantaggio al 40ʼ. Al 37ʼ st Maicon espulso e Denis gol su rigore. Nel finale due rossi per Stendardo e Grassi

Roma-Atalanta 0-2. I gol di Gomez al 40' e nella ripresa il raddoppio di Denis su rigore al 37'. Per la Roma, la parola crisi è anche poco, per capire lo stato confusionale del gruppo -fischiatissimo- dopo il tremendo ko Barcellona. Per l'Atalanta 3 punti d'oro. Una partita segnata anche da tre espulsioni: Maicon che ha provocato il rigore dello 0-2. E nel finale, Stendardo e Grassi per doppia ammonizione.

LA PARTITAL'incubo del Camp Nou è un nuvolone nero che incombe sull'Olimpico in giallorosso. I fischi preventivi dei (pochi) tifosi sono il peggior benvenuto per la squadra di Garcia che pure respira l'aria dell'alta classifica. Contro c'è l'Atalanta di Reja, che si porta appreso gli elogi meritati a suo tempo, ma anche una terna di partite con un solo punto: quello conquistato a San Siro facendo soffrire il Milan.

La partita, poi, mostra i segni evidenti di quanto sopra. La Roma va avanti confusa e ansimante. L'Atalanta con Gomez e Moralez si apre spazi offensivi che nei primni venti minuti mettono qualche brivido a De Sanctis e compagni. Poi, qualcosa migliora dalle parti di De Rossi, Nainggolan e Pjanic, destinati a fare gioco e dare idee.

C'è l'occasione super di Pjanic al 18' e Sportiello toglie la palla dal gol. Poi due conclusioni al 35', prima Dzeko poi Iturbe appena alte, ma confortate da giocate in collettivo. Sembra che la Roma possa riemergere dal suo malessere. Ma ecco che arriva la mazzata al 40', ed è una leggerezza incredibile di Digne in disimpegno difensivo: regala la palla a Gomez, che se la prende e fulmina De Sanctis. Atalanta in vantaggio, diluvio di fischi dagli spalti per una Roma a questo punto stordita.

Ripresa. E confusione. In mischia, Pjanic va vicino al pareggio, ma sulla linea salva Cigarini (8'). La Roma attacca, ma diremmo quasi a occhi chiusi. L'Atalanta affila l'arma del contropiede e al 15' Moralez è in fuorigioco, ma non segnalato, ed è solo davanti a De Sanctis: il colpo del ko è pronto, ma il portiere romanista salva di piede. Miracolo. Per una Roma vittima dell'angoscia.

Garcia manda in campo Umar Sadiq, 18enne Primavera. Fuori lo spento Iago Falque. Poi è Maicon che rileva Florenzi in giornata-no. Cosa cambia? Poco, molto poco. Perdipiù in uno stadio che alla mezz'ora apre la breccia della contestazione. E al 36' la crisi romanista prende le tinte forti: Moralez serve Gomez in perfetto contropiede verso il gol, Maicon lo atterra in area. E' rigore ed espulsione e al 37' Denis, dagli 11 metri, confeziona il 2-0.

L'espulsione di Stendardo nel finale riporta il 10 contro 10. Nel recupero, rosso anche per Grassi. Ma non emerge niente da questa Roma in evidente stato confusionale. Dopo Barcellona, molti lo sospettavano, del resto. Per l'Atalanta, l'oro dei 3 punti. Oro zecchino.

LE PAGELLEDe Sanctis 6,5 - Il migliore della peggior Roma possibile. Perlomeno salva il gol dello 0-2 al 15' st. Sul resto, nulla può.

Florenzi 5 - E' uno di quei giorni in cui non ti riesce niente. Niente.

Maicon 5 - Dovrebbe fare meglio di Florenzi. Gli tocca procurare un rigore e meritarsi un cartellino rosso.

Digne 4 - Un suo allegro errore in disimpegno spalanca le porte a Gomez e quelle dell'abisso ai suoi.

Pjanic 6 - Due volte vicino al gol: sullo 0-0 salva Sportiello, sullo 0-1 salva Cigarini. Almeno lui...

De Rossi 6 - Niente di cui vantarsi, ma perlomeno palloni non gettati lì a caso.

Iturbe 5 - Racchiude il niente degli attaccanti. Lui come Dzeko e Iago Falque, quest'ultimo il peggiore.

Sportiello 6,5 - La sua parata su Pjanic al 18' pt (sullo 0-0) indirizza la partita. Decisivo.

Paletta 7 - Ha sbagliato un pallone? Forse no, nemmeno quello. Puntuale in ogni momento.

Grassi 7 - Espulso in pieno recupero, dopo una partita di prodigioso prodigarsi.

Moralez 7 - Col suo movimento perpetuo, su tutto il fronte d'attacco, risulta inavvicinabile. Si fa parare la palla del 2-0, poi è suo l'assist per Gomez che porta al rigore.

Gomez 8 - Il gol e il rigore procurato, merce di prim'ordine in una partita che, quando sta così, risulta perfetta.