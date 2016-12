Roma, Astori fuori per due settimane

20:29 - Problemi per Garcia alla vigilia della trasferta di Napoli: il tecnico francese dovrà fare a meno di Davide Astori. Il difensore giallorosso ha svolto alcuni esami strumentali, che hanno evidenziato "una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro". Il giocatore, secondo quanto comunicato dalla Roma, ha già iniziato le terapie del caso ma dovrebbe rimanere ai box per un paio di settimane. In mezzo alla difesa Manolas e Yanga Mbiwa.

A Trigoria si sono allenati a parte anche i lungodegenti Maicon e Castan, esclusi dalla lista dei convocati per il San Paolo. Astori, invece, dovrà saltare anche gli impegni con la Nazionale di Conte contro Croazia e Albania. Tornerà contro l'Atalanta dopo la sosta.