Roma, ansia derby: Maicon out, Florenzi e De Rossi da valutare

La vittoria con il Bayer Leverkusen non lascia solo scorie positive nell'ambiente giallorosso. Sono tante, infatti, le preoccupazioni che Garcia si porta dietro alla vigilia del derby di domenica contro la Lazio. E sono tutti legati all'infermeria. La Roma , ma già si sapeva, dovrà fare a meno di Pjanic, squalificato. Ma ora sono in dubbio anche De Rossi e Florenzi, oltre a Maicon , che sicuramente non sarà disponibile.

LA SITUAZIONE INFORTUNATINon ci sarà sicuramente Douglas Maicon: come detto anche da Garcia, il problema alla coscia sinistra rimediato dopo essere subentrato a Florenzi è piuttosto serio. Derby senza il brasiliano, quindi, che era appunto entrato al posto di Florenzi: il suo indolenzimento al polpaccio preoccupa Garcia. Ma come riportato dallo stesso giocatore alla fine del match "dovrei essere riuscito a fermarmi prima di rompermi". Da valutare quindi se l'indolenzimento ha provocato un problema muscolare o se verrà superato nei prossimi giorni.



Altro discorso per Daniele De Rossi: le prossime ore saranno decisive per capire se si tratta di una recidiva del problema all'adduttore sinistro che lo ha fermato già nel match contro l'Inter. Dovesse trattarsi dello stesso problema, la sua presenza contro i biancocelesti sarebbe a forte rischio. Garcia spera di recuperarlo, visto che dovrà fare a meno anche di Pjanic, squalificato.