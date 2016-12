Roma, altra occasione persa. Ma Ljajic è tornato 

18:33 - La Roma manca un'occasione ghiotta per riportarsi a -1 dalla Juventus. La formazione di Garcia, al momento di affondare, palesa ancora dei limiti. Il pareggio col Sassuolo, raggiunto solo alla fine, ha riportato alla ribalta Adem Ljajic. Il serbo ha segnato 4 gol nelle ultime 4 gare e si candida per un posto contro il Manchester City. La concorrenza è agguerrita: rientreranno infatti tutti i giocatori cui è stato concesso un turno di riposo.

I vari Totti, Astori, Gervinho, Nainggolan e Keita sono pronti a ripartire dal 1'. La mezza defaillance col Sassuolo, che per larghi tratti sembrava poter diventare intera, è dovuta anche al massiccio turnover. La gara con il Manchester City sarà decisiva per le sorti della Roma in Champions, ma anche il Sassuolo era un banco di prova per il campionato. La Juve, una sera prima, aveva annaspato a Firenze, dando ai giallorossi la chance di tornare a -1. Ma niente. Il divario resta di tre punti e a far la differenza è ancora la partita convulsa dello Stadium di ottobre.

Fin qui la Roma si è persa nei momenti cruciali: impossibile, ad esempio, dimenticare la sconfitta di Napoli. Esemplare nella forma e nelle dimensioni. Ma anche in Champions, in casa con il Bayern o nel crocevia di Mosca, sono emersi - in modo ovviamente diverso - delle debolezze. La Juve in questa stagione non ha avuto troppi passi falsi: l'1-1 con il Sassuolo (che è stata l'unica squadra a fermare le prime due della classe), lo 0-1 col Genoa e il pari di Firenze. La Roma aveva ricucito nei primi due casi (vittorie con Chievo e Cesena), ma ieri è mancata. Quel gol di Pirlo nel derby con il Torino sembra aver riconsegnato l'inerzia alla Juve, ma il campionato è lungo e Garcia, per ora, non manifesta preoccupazioni eccessive. Anzi, uscire da una gara in dieci uomini con un pareggio in rimonta lo ha soddisfatto.

Soddisfa meno la condizione di alcuni giocatori - Strootman e Iturbe su tutti - ma in Champions, dove c'è in gioco la qualificazione agli ottavi con il City, giocheranno i più in forma. E allo stato attuale sembra impossibile rinunciare ad Adem Ljajic. Il serbo ha segnato in tre delle ultime quattro gare (solo con l'Inter ha marcato visita) e i suoi gol in campionato diventano sei. Sembrava essersi perso nei meandri della panchina, ma ora è venuto fuori. In coppa i giallorossi hanno vinto una sola partita - all'esordio con il Cska -, ora è il momento di bissare. Due passi falsi in pochi giorni non sarebbe un ruolino da Roma.