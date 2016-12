Roma, altra grana per Garcia: Gervinho ko in nazionale

21:43 - Non c'è pace per Garcia in questa stagione. Gervinho è uscito al 37' dell'amichevole della Costa d'Avorio contro la Guinea Equatoriale a causa di un problema alla coscia. Al momento non è ancora chiara l'entità dell'infortunio, ma a Trigoria c'è grande apprensione per le condizioni dell'attaccante giallorosso. In dubbio la sua presenza nel big match contro il Napoli. Doumbia invece domani sarà già agli ordini di Garcia.

Prosegue dunque l'annata difficile a livello di infortuni per la Roma. Garcia potrebbe perdere Gervinho e potrebbe essere costretto a rimaneggiare ancora una volta la formazione. Una brutta tegola per i giallorossi, che ora attendono l'ivoriano a Trigoria per valutare l'entità del problema fisico. Vista l'uscita anticipata dal terreno di gioco, Gervinho dovrebbe rientrare anticipatamente in Italia.



Discorso diverso invece per Doumbia. Garcia è riuscito a convincere il ct della Costa d'Avorio a liberare l'ex Cska con un paio di giorni di anticipo rispetto al previsto. Doumbia già domani sarà a disposizione dell'allenatore francese.