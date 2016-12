Roma, Alisson e Kolasinac in arrivo

Rudi Garcia aspetta dei rinforzi per gennaio. Il tecnico francese, che ha salvato la panchina tornado alla vittoria nell'ultima gara del 2015 (2-0 al Genoa, all'Olimpico), ha chiesto un terzino sinistro (che possa essere l'alternativa di Digne), un difensore centrale e un esterno. Così Walter Sabatini si è messo all'opera. I giallorossi stanno lavorando per portare Kolasinac a Trigoria: la trattativa con lo Schalke non è facile.



Ci sarà un altro tentativo per Juan Jesus che all'Inter non sta trovando spazio. Per l'esterno, ora che Iturbe è praticamente un giocatore del Bournemouth, il nome nuovo è quello di Perotti. Alisson, portiere dell'Internacional, può arrivare nei primi giorni di gennaio. Infine, un rinforzo arrivato da tempo è il giovane Gerson, che sarà girato in prestito. Il Frosinone è alla finestra e spera.