Roma, a Firenze pronto un diluvio di fischi per Salah

Il caso Salah a Firenze è ancora una ferita aperta. E al Franchi, in vista del big match contro la Roma, sale la tensione. In attesa della sentenza della Fifa sulla questione, il popolo viola sta preparando un'accoglienza "speciale" per il grande ex che ha preferito vestire la maglia giallorossa. A Firenze un diluvio di fischi attendere infatti il Messi d'Egitto, che potrebbe andare in panchina per ridimensionare la protesta.