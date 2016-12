Roma, 23 anni fa Totti esordiva in serie A

Era il 28 marzo 1993, Brescia-Roma. Al minuto 42', sul risultato di 2-0 per i giallorossi, Mihajlovic dalla panchina si rivolge al tecnico Boskov: "Mister, fa entrare il ragazzino". Inizia così - a soli 16 anni, entrando al posto di Rizzitelli - l'avventura di Francesco Totti in serie A. Un predestinato, uno che alla Roma ha dato tutto, si preso oneri e onori, fino a diventarne il simbolo. Quella in corso è la 24.ima stagione del Pupone, tutte in giallorosso, 594 partite e 244 gol in campionato per l'ultima delle bandiere del calcio italiano. Alla Roma Totti ha vinto uno scudetto, due supercoppe italiane e due coppa Italia ed è stato capocannoniere della serie A nel 2006/07. La società giallorossa ha voluto omaggiarlo postando sul sito ufficiale le 24 "figurine" di tutte le stagioni: dalla prima a quella in corso.