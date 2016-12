Rodgers: "Balotelli non ha voluto giocare" 

11:31 - Altro segnale di rottura tra Balotelli e il Liverpool. L'allenatore Rodgers è uscito allo scoperto e ha inchiodato l'attaccante italiano alle sue responsabilità. Il problema è stata l'assenza di Supermario nella sfida con l'Arsenal: "Si è autoescluso. Venerdì ha subito un colpetto al ginocchio in allenamento e ha subito detto di non esser in grado di sostenere la trasferta". In pratica è stato lo stesso giocatore a rifiutare la convocazione.

L'allenatore Reds lo ha ribadito più volte: "Io non sono un medico per poter giudicare, il nostro staff sanitario lo ha visitato, ma lui ha insistito nel dire di non sentirsela neanche di mettersi in viaggio". All'Emirates Stadium poi è andata in scena la disfatta del Liverpool con la vittoria per 4-1 dei Gunners. Chissà se Mario Balotelli almeno avrà visto la partita dei compagni dalla tv...

Certo è che i numeri del bomber azzurro sono da incubo: peggiori pure di quelli di inizio stagione perché il campo non lo sta proprio vedendo. Nel 2015 in Premier ha messo insieme solo 63 minuti di gioco, mentre ha trovato un po' di spazio in più in FA Cup e in Europa League, proprio contro il Besiktas ha trovato la sua unica rete dell'anno su rigore. Il suo valore di mercato è precipitato e a giugno l'addio sembra essere inevitabile: servirà un nuovo colpo da maestro di Raiola.

Intanto Balotelli ha passato la Pasqua a pranzo, nessuna traccia sul suo profilo Instagram del Liverpool. Molto probabilmente non sarà della partita neanche mercoledì quando ci sarà la sfida di FA Cup contro il Blackburn.