Rizzoli: "Io designato per Juve-Napoli? Decide Messina"

Sono in molti a pensare che sarà Nicola Rizzoli ad arbitrare il big match di sabato sera tra Juventus e Napoli . "Decidera il mio allenatore, Messina . Di certo, quella di sabato a Torino , non è una partita che si prepara all'ultimo momento. Chi la arbitrera è da parecchio che la prepara. Dicono che io sia l'arbitro ideale per la partita di Torino? Il perché chiedetelo a chi l'ha detto. Lo ringrazio per la fiducia e la stima".

A Rizzoli è stato chiesto come si tengono a bada Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, due allenatori molto focosi: "Fortunatamente non faccio né il domatore e non devo tenere a bada nessuno, soprattutto due tecnici molto bravi come loro. Credo che la tensione per l'importanza della partita sara gestita dalla personalità dei giocatori in campo, degli allenatori e anche dagli arbitri che la dirigeranno. Credo che se ci considerassimo tutti sulla stessa barca e scegliessimo tutti la stessa rotta, ci si aiuterebbe a vicenda. Aiutarsi in campo significa anche rispettarsi. Noi chiediamo ai giocatori il rispetto e loro sono molto bravi in questo. Se io trasmetto serenità in campo? E' l'obiettivo di un arbitro, che deve anche trasmettere tranquillità e fiducia, questo lo sa fa con l'equilibrio".