Rivoluzione a Palermo: Mijatovic vicepresidente

Dopo il no di Giovanni Trapattoni, è arrivato il sì di Predrag Mijatovic. Rivoluzione totale a Palermo con l'ex attaccante del Real Madrid e della Fiorentina pronto a entrare in società. Zamparini gli affiderà il ruolo di vicepresidente del club con pieni poteri nell'area sportiva e tecnica. Il montenegrino era in tribuna a Marassi e ha assistito alla pesante sconfitta dei rosanero contro il Genoa. Nei prossimi giorni sarà in Sicilia per firmare il contratto e iniziare la sua nuova avventura.



L'intento di Zamparini è quello di dare una scossa all'ambiente per uscire dalla crisi e creare un progetto mondiale visto l'arrivo in panchina di Schelotto che, domenica contro l'Udinese, sarà in campo a dare indicazioni ai suoi e non più in tribuna.