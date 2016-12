Rivaldo e il figlio in gol nella stessa partita

Rivaldo, ex stella del Brasile campione del mondo in Sudcorea-Giappone nel 2002 e del Barcellona, ha segnato assieme al figlio nella stessa partita, valida per la Serie B del campionato brasiliano. Rivaldo , 43 anni, ha raddoppiato dal dischetto la rete del vantaggio realizzata dal figlio Rivaldinho (20 anni), contribuendo in modo determinante alla vittoria del Mogi Mirim sul Macaé. Rivaldinho ha firmato anche la rete del definitivo 3-1.

Rivaldo, che è anche presidente del Mogi Mirim, ha deciso di tornare in campo il mese scorso, perché vuole contribuire ad aiutare la squadra, dopo un inizio di campionato piuttosto difficile. Il Mogi Mirim, infatti, prima della vittoria sul Macaé, era ultimo in classifica. Per il Mogi Mirim, da quando Rivaldo è tornato in campo, si tratta della seconda partita senza sconfitte. L'ex fantasista della Selecao si è detto "felice di essere in grado di vedere il proprio nome al fianco di quello del figlio, nel tabellino dei marcatori".