Rissa in Gimnasia-Estudiantes: 8 giornate ad Andujar e Pereira

Mano pesante della Giustizia sportiva argentina, che ha squalificato ben 14 calciatori per la mega rissa scoppiata nel derby amichevole di La Plata tra Gimnasia ed Estudiantes. Otto giornate sono state comminate all'ex portiere del Napoli Andujar , ad Alvaro Pereira e a Mazzola (Gimnasia). L'ex interista, ceduto in prestito al Getafe, sconterà la squalifica nella Liga. Il Gimnasia dovrà giocare le prossime due gare casalinghe a porte chiuse.

Questo l'elenco completo dei giocatori squalificati:

Otto giornate:

Mariano Andújar (Estudiantes), Álvaro Pereira (Estudiantes), Nicolás Mazzola (Gimnasia)

Cinque giornate:

Javier Mendoza (Gimnasia), Roberto Brum (Gimnasia), Maximiliano Coronel (Gimnasia)

Quattro giornate:

Israel Damonte (Estudiantes), Federico Rasic (Gimnasia), Antonio Medina (Gimnasia)

Tre giornate:

Santiago Ascacibar (Estudiantes) e Augusto Solari (Estudiantes)

Una giornata:

Enrique Bologna (Gimnasia)



Sono stati provvisionalmente sospesi in attesa di essere ascoltati il 10 febbraio i calciatori Matías García e Maximiliano Meza (Gimnasia), il secondo di Pedro Troglio Víctor Bernay (Gimnasia), il preparatore atletico dell'Estudiantes Martín Solé e il capo della sicurezza dell'Estudiantes, Jorge Menno.



Emblematico il caso di Alvaro Pereira. Il regolamento, infatti, prevede che le squalifiche da 4 giornate in su siano da scontare anche nelle gare ufficiali. L'ex terzino dell'Inter, quindi, potrà scendere in campo con la sua nuova maglia del Getafe solo a partire dal 3 aprile.