Rischio ebola, il Dortmund blocca Aubameyang

12:57 - Il Borussia Dortmund teme il rischio ebola e ha deciso di impedire a Pierre Aubameyang di raggiungere la sua nazionale, il Gabon, per le le due gare di qualificazione alla Coppa d'Africa 2015 di venerdì in Angola e mercoledì prossimo col Lesotho. Secondo il quotidiano tedesco Bild il club giallonero ha approfittato della chiamata in ritardo (un giorno dopo l'uscita ufficiale delle convocazioni) della federazione gabonese di Aubameyang per trattenerlo in Germania e non esporlo al rischio del contagio.

In realtà, con le dovute precauzioni, non sembra esserci un particolare pericolo nei paesi in cui dovrà giocare il Gabon e infatti l'attaccante di Klopp ha detto: "La mia federazione ha commesso un errore. Può essere che possa fare in tempo a giocare la seconda partita". Se il Dortmund ha deciso di impedire al proprio giocare di partire, altri club tedeschi hanno invece lasciato andare i propri tesserati in Africa: Traorè (Monchengladbach-Guinea), Makiadi (Werder Brema-Congo), Kalou (Herta Berlino-Costa d'Avorio), Sanè (Hannover-Senegal), Baba (Augsburg-Ghana), Choupo-Moting (Schalke 04-Ghana).