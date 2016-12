Rio Ferdinand, 500 mila euro di giocattoli ai bimbi poveri di Manchester

Rio Ferdinand si trasforma nel Babbo Natale di Manchester. L'ex difensore dello United e della nazionale inglese ha donato giocattoli per 500 mila sterline alla campagna "Cash for Kids" promossa dalla radio Key 103,"sperando di portare un sorriso sui volti dei bambini della città", come ha scritto sui social. "Come padre non posso pensare che ci siano bambini senza regali da scartare a Natale", ha aggiunto in un'intervista alla radio.