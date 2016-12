Rio 2016, sorteggiati i gironi del torneo di calcio

Ronaldinho (assieme a Aline Pellegrino) ha dato una mano al suo Brasile in vista del torneo calcistico a Rio 2016, nel quale mancherà l'Italia, e che si giocherà dal 4 al 20 agosto. Nel sorteggio in vista dell'Olimpiade, i padroni di casa sono finiti in un girone morbido con Sudafrica, Iraq e Danimarca. E' andata peggio all'Argentina di Dybala che ha trovato il Portogallo mentre alla Germania toccherà il Messico.