Rio 2016: Ronaldo-Ibrahimovic, duello in Brasile?

Per quanto riguarda Ibrahimovic, già nei giorni scorsi si era parlato di una sua presenza a Rio nel ruolo di guida della giovane e talentuosa selezione svedese: una voce che per ora non ha trovato particolari conferme. Dal Portogallo arrivano oggi le dichiarazioni di Fernando Gomes, presidente della Federazione calcistica portoghese (FPF): "Ronaldo a Rio? E' certamente una possibilità - ha spiegato a Globoesporte -, ma adesso è presto per discuterne".



Le possibilità che le due stelle volino in Brasile non sono molte: nel 2016 ci sono già gli Europei e i club che detengono il cartellino dei giocatori (al momento Real Madrid e Psg, la prossima estate chissà...) opporranno certamente resistenza. Ma di fronte alla volontà dei giocatori ci sarebbe poco da fare. Anche perché in Brasile potrebbero esserci pure Lionel Messi con l'Argentina e Neymar con la Seleçao. Sognare non costa nulla...