Rinnovo di Messi, Luis Enrique: "Non ci scommetterei"

La notizia dell'inizio delle trattative per arrivare al rinnovo del contratto di Leo Messi con il Barcellona ha fatto, come ovvio, il giro del mondo. Il padre della Pulce è atterato nella città catalana per portare avanti i negoziati e il tecnico dei blaugrana si è detto felice di questo fatto: "Sono sollevato e contento - ha spiegato Luis Enrique - che inizino le negoziazioni per il suo prolungamento".

Luis Enrique, naturalmente, tiene molto al rinnovo del suo fenomeno e, come lui, il club e i tifosi sognano di vedere Messi con la maglia del Barça addosso ancora per tanti anni: "Quando lo annunceremo, se lo annunceremo - ha proseguito - lo festeggeremo tutti insieme". Il tecnico ha però mantenuto un profilo basso, preferendo non sbilanciarsi sull'esito della trattativa. A Luis Enrique è stato chiesto se si sentisse di scommettere sul rinnovo di Messi e la risposta è stata secca: "No, non me la sento". Dopotutto i negoziati si preannunciano lunghi ed estenuanti: il rinnovo precedente, infatti, tenne tutti con il fiato sospeso per circa un anno.