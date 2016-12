Rihanna, Kendal Jenner e Gigi Hadid alla corte di Ibra

Dalle passerelle agli spalti del Parco dei Principi: c'erano anche Rihanna, Kendal Jenner e Gigi Hadid in tribuna per assistere al match di Ligue 1 tra Psg e Olympique Marsiglia. Kendall e Gigi erano quasi in versione ultrà e si sono esaltate ai gol di Zlatan Ibrahimovic, che è con la doppietta di domenica è diventato il più prolifico goleador della storia del club parigino. Più distaccata e snob, invece, Rihanna: forse perché grande amica di Karim Benzema che gioca nel Real Madrid.