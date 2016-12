Rigobert Song è uscito dal coma: ora a Parigi per la riabilitazione

Rigobert Song è uscito dal coma. Il camerunense, colpito da ictus, respira da solo e le sue condizioni sono in netto miglioramento. Ricoverato nell'ospedale di Yaoundé, nei prossimi giorni, come svelato dal Daily Mail, verrà trasferito a Parigi nel centro ospedaliero 'La Pitie Salpetriere' per proseguire le cure e iniziare la riabilitazione. Sospiro di sollievo quindi per la salute dell'ex capitano del Camerun.