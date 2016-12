Ribery, L'Equipe lancia l'allarme: "Carriera finita?"

La verità, si dice, sta sempre nel mezzo. E dunque c'è da preoccuparsi per Ribery. La caviglia non migliora, anzi. E sul suo rientro in campo, al momento, non ci sono certezze. Del resto il francese negli ultimi anni è stato spesso infortunato e rialzarsi, questa volta, non sarà facile. Lo sanno bene al Bayern, dove, stando alla Bild, starebbero già pensando di sostituirlo con il giovane Paul-Georges Ntep. E lo confermano le parole di Rumenigge: "Dobbiamo riuscire a renderlo più continuo. Però, statisticamente parlando, è vero che, specie negli ultimi due anni, è stato parecchio infortunato".



Quasi una sentenza. Se no fosse che l'agente di Ribery ha già seccamente smentito tutte le voci che circolano sul suo assistito: "Ha voglia di tornare a giocare e non vede l'ora che ciò accada, ma effettivamente è molto contrariato da tutta questa situazione, bisogna ammetterlo. Lui comunque sta facendo di tutto per tornare, e vuole terminare la carriera con grandi prestazioni, non così". Dichiarazioni che, va detto, non tolgono ogni dubbio sulla questione. Del resto anche il diretto interessato di recente aveva ammesso sconsolatamente: "Ho tutto quello che si può desiderare, ma non mi sento un uomo libero. Penso sempre solo al mio piede. Voglio correre e non posso farlo. Questo infortunio mi innervosisce, è una catastrofe". La Francia trema.