Ribery, addio Francia: "Voglio chiedere la cittadinanza tedesca" 

12:35 - Addio Francia. Addio Paese ingrato. Ecco lo sfogo di Frank Ribery, tedesco d'adozione e d'elezione, innamorato della Germania e del Bayern, pronto a chiedere la cittadinanza e abbracciare la bandiera giallo-rosso-nera. Un clamoroso voltafaccia consegnato alle colonne della Bild: "Sono molto deluso per come sono andate le cose ai Mondiali. Qui sto bene, qui mi sono ben integrato: rimarrò a vivere in Germania, chiederò la cittadinanza tedesca".

"Sono delus per quello che è successo prima dei Mondiali" ha raccontato Ribery alla Bild. "Per due anni ho fatto di tutto per arrivare in Brasile, la Francia si era qualificata grazie a me. Adesso voglio prendere la cittadinanza tedesca e penso che resterò a vivere a Monaco anche quando smetterò di giocare. Lo faccio per la mia famiglia: i miei figli vanno bene a scuola e hanno amici di qui, mia figlia Hiziya mi prende in giro per il mio tedesco. Mio figlio Saif è nato qua, potrebbe perfino giocare per la nazionale tedesca e sinceramente me lo auguro: ha un sinistro fantastico, come quello di Robben, per questo forse voglio così bene ad Arjen”.