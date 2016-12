Reus guida senza aver mai avuto la patente: maxi multa 

12:24 - Una multa da 540mila euro. E' questo il record stabilito da Marco Reus, l'attaccante del Borussia Dortmund pizzicato a guidare senza aver mai conseguito la patente. Reus il 18 marzo era stato fermato dalla polizia mentre, al volante della sua potente auto, rientrava a casa dall'allenamento. Alla richiesta di esibire la patente, il giocatore non aveva potuto mostrare il documento e un controllo aveva rivelato agli agenti che non l'aveva mai conseguito.

Successive indagini hanno accertato che Reus, 25 anni, era stato multato con l'autovelox cinque volte per eccesso di velocità tra settembre 2011 e marzo 2014, nella maggior parte dei casi in autostrada. Ma se l'era sempre cavata pagando, senza che nessuno si prendesse il disturbo di controllargli la patente. La ragguardevole sanzione è parametrata alle entrate del calciatore, stimate in 180mila euro netti mensili. "Ormai l'ho capito: sono stato un po' troppo naif in certe situazioni, mi sono comportato da idiota" ha ammesso Reus.