Reina spinge il Napoli: "Manca l'ultimo sforzo"

Novanta minuti e niente più, per chiudere il discorso Champions e respingere l'assalto al secondo posto della Roma. Pepe Reina carica il Napoli , da trascinatore, e chiama a raccolta il popolo partenopeo per l'ultima fatica dell'anno: "L'importante è che manchi una sola partita per realizzare il nostro sogno dopo una grande stagione. Vogliamo che i tifosi stiano al nostro fianco in un San Paolo pieno per raggiungere il nostro obiettivo".

Il portiere spagnolo, premiato dall'Unione Stampa Sportiva di Napoli con il premio "Fair Play 2016" per il suo impegno al fianco del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico di Napoli, ribadisce di fatto quando già scritto nell'immediato post partita di Torino sul suo profilo twitter: "Che vi posso dire!!?? - ha scritto ai tifosi - Oggi abbiamo fatto il record di punti della storia di questa società e ci mancano 3 punti per culminare una stagione davvero fantastica e regalarvi la Champions l'anno prossimo... un ultimo sforzo con tutti voi al San Paolo, pieno al nostro fianco come al solito... i portieri subiscono a volte dei gol in cui sicuramente si può far meglio e lavorerò più intensamente ancora per migliorare... (il riferimento è alla rete subita da Bruno Peres, ndr). Comunque vada sempre Forza Napoli!! Daiiiiii..."