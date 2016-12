Reina non ha paura: "Ora il Bayern o una spagnola"

C'è grande soddisfazione in casa Napoli per la qualificazioni agli ottavi con il primo posto. Pepe Reina, uno dei simboli, non ha nascosto la sua felicità: "Sono contento perché siamo stati fedeli al nostro credo, abbiamo giocato per vincere. Questa è già un’impresa, è già una soddisfazione essere agli ottavi, tra le sedici squadre più forti d’Europa". Il portiere non ha paura della prossima avversaria: "Voglio Bayern o una spagnola".

Il sorteggio sarà lunedì prossimo: "Ora qualsiasi squadra trovi è difficilissimo, ma non dobbiamo avere paura: abbiamo rispetto per tutti, ma in questo gruppo ho una fede cieca. Mi piacerebbe trovare una spagnola, oppure il Bayern Monaco per il mio passato, ma qualsiasi sia, sarà difficile". Tra le spagnole possibili il Siviglia o il Real Madrid.



La partita del Da Luz non è stata facile: "Già nel primo tempo siamo stati fortemente decisi a fare il nostro gioco, eravamo consapevoli di questo pur essendo in uno stadio difficile. Io qui non avevo mai vinto".



Ora c'è da fare risultato anche in campionato: "Dobbiamo recuperare per tornare in alto: ci sono dei momenti in cui non vinciamo, anche se le prestazioni ci sono", le dichiarazioni a Premium Sport.