Redknapp, controreplica a Taarabt: "Anch'io potrei trattenere la pancia e sembrare in forma"

16:06 - Affondo, replica e controreplica. Il rapporto tra Redknapp e Taarabt è logoro, tanto che il futuro dell'ex Milan è sempre più lontano dal Qpr, con vista a gennaio sull'Italia. Il tecnico accusa il giocatore di essere grasso ma il centrocampista, per dimostrare il contrario, si fa fotografare la pancia. La risposta di Redknapp: "Anch'io potrei trattenere la pancia e sembrare in forma, ha perso peso solo perché ha avuto la tonsillite".

Taarabt, dopo essere stato attaccato da Redknapp, ha risposto seccamente al tecnico: "Spende la maggior parte del tempo nel suo ufficio e vede l'allenamento solo 5 o 10 minuti. Anche gli assistenti allenatori Glenn Hoddle e Les Ferdinand amano il mio modo di giocare - ha continuato il marocchino - ma lui non dà retta a nessuno. Purtroppo non siamo una squadra, non c'è un'idea di gioco e gli allenamenti non sono intensi come al Milan: tutti i giocatori sono ormai demotivati. Non sono sovrappeso, io sono un professionista: non sto replicando alle sue parole, sto solo difendendo la mia reputazione. Ho giocato con le riserve per 90'. Se non stavo correndo come avrebbe voluto, poteva togliermi dal campo. Io sono uno che inventa gioco, non che lo distrugge. Non sono quel tipo di giocatore".



Il tecnico deil Qpr, attraverso il Sun, ha però risposto immediatamente all'ex giocatore del Milan: "Persino io potrei trattenere la pancia in una foto e sembrare in forma. E' il peggior professionista che abbia mai incontrato e l'ho protetto fin troppo a lungo. L'unica ragione per cui ha perso peso è perché ha avuto la tonsillite. E' l'unico modo in cui gli abbiamo potuto levare dei chili. Tutti mi dicono che non ci prova neanche, a partire dal fitness coach del club. Non vuole correre".