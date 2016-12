Recoba smette, l'Uruguay si mobilita e chiede all'Inter un'amichevole celebrativa 

11:03 - Il Chino lascia. Manca l'ufficialità ma così sembra. Scioglierà la riserva tra poco tuttavia le parole pronunciate dopo il trionfo in campionato con il Nacional contro il Penarol (titolo numero 45) lasciano poco spazio a diverse interpretazioni. Recoba smette, dunque. Lo aveva già annunciato un anno fa, poi il ripensamento e le nuove immancabili magie: difficile possa rifarlo ancora nonostante le offerte che non mancano, dall'India soprattutto.



Occorre farsene una ragione, anche i grandi invecchiano, a 39 anni sembra dunque essere venuto il momento dei saluti. Ma non senza aver prima reso il giusto omaggio al suo magico piede sinistro. E allora ecco che l'Uruguay - e non solo i tifosi del Nacional - si mobilita: una partita celebrativa al Centenario contro l'Inter per salutare Recoba così come si deve. Come merita il Chino.



Iniziativa promossa in rete, su facebook, con un'apposita pagina per promuovere l'evento. Nel giro di un nulla i "like" sono saliti oltre i 5000: tra i primi sembra ci sia stato quello di Massimo Moratti...