Recoba: "L'Inter di Thohir è noiosa come tutta la Serie A. Ma credo in Mancini" 

11:48 - "L'Inter di Thohir? Devo essere sincero, mi piace poco. Cioè, in realtà mi piace poco tutto il calcio di adesso. C'è l'idea che se non giochi come il Barcellona non fai bel calcio. Poi io non guardo la Serie A, neanche in tv". La stroncatura arriva da Alvaro Recoba, che boccia il nuovo corso nerazzurro. "Però ora è tornato Mancini - aggiunge l'ex attaccante dell'Inter in una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport - e può cominciare a sistemare un bel po' di cose. Certo, si deve investire".

A 38 anni, dopo la lunga esperienza in Serie A, il Chino è tornato in Uruguay, dove chiuderà la carriera con la maglia del Nacional. Impossibile, oggi che i nerazzurri affrontano l'Empoli, non ricordare il gol da metà campo realizzato da Recoba al Castellani nel 1998. "Cosa resta dopo 17 anni? Tanto, mi ricordo bene. Quando sono entrato, ho visto Roccati un po' fuori: volevo tirare da lontano ma ho cambiato idea. Dopo qualche minuto, ho visto che faceva due passi avanti e c'era vento a favore. Ho tirato. Se è il mio gol più bello? Non lo so, non lo so davvero - continua Recoba -. Anche quello al Brescia non era male. Il più importante, però, è quello del 2014 al Peñarol".



Il Chino torna poi sui suoi anni in nerazzurro e sul rapporto con Moratti: "Il 'presi' ha sempre perso soldi per passione - sottolinea -. Era troppo tifoso, per la gente era bello così ma lui spendeva davvero tanto. Mi ha chiamato di recente, quando ho segnato un'altra volta da calcio d'angolo. Ero il suo preferito e per questo mi pagava tanto? Falso. Ho sempre guadagnato quello che meritavo. Quando mi ha fatto un contratto di 4-5 anni, sono andato a chiedergli di abbassarlo. Si diceva che ero il suo preferito, ma io non ho fatto nulla per diventarlo". Nessun dubbio sui compagni più forti con cui ha diviso lo spogliatoio ("Ronaldo, poi Zlatan"), mentre sul futuro Recoba non si sbilancia: "Decido tra sei mesi. Anzi, decide la mia famiglia: se vogliono continuo a giocare, se no andiamo tutti via. Andiamo tutti a Miami".