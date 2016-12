Real, Zidane: "Ora James Rodriguez è un problema"

Che fine ha fatto James Rodriguez? Mister 80 milioni di euro è finito ai margini del Real Madrid e sta diventando un caso tanto che Zinedine Zidane ha ammesso: "Ora è un problema". Per il colombiano solo 13 presenze per un totale di 661 minuti e due gol. Neanche l'infortunio di Bale l'ha riabilitato e il tecnico dei Merengues, alla vigilia della sfida con il Borussia Dortmund ha spiegato: "È un giocatore che ammiro, che si allena bene e che è sempre a disposizione. Ho con lui lo stesso rapporto che ho con gli altri. Certo, ognuno può avere la sua opinione e se non giochi con continuità puoi aver voglia di andar via. Per me lui resta un giocatore del Real, un giocatore importante, ma è anche vero che ora è un problema perché sta giocando poco, ma io so di aver bisogno di tutti".