Real, Zidane è tranquillo: "Con la Roma daremo tutto in campo"

Tutto sotto controllo in casa Real alla vigilia del match di Champions all'Olimpico. Zinedine Zidane mostra ottimismo: " Dovremo partire forte, non è mai facile giocare in trasferta. La Roma è esperta e organizzata. Ma sono tranquillo perché abbiamo lavorato bene ". Quanto alla formazione il dubbio Marcelo rimane: " Giocherà solo se è al 100% ". Poi su Totti : " E' un piacere per chi ama il calcio. Ha fatto cose spettacolari, chapeau!" .

E proprio al capitano giallorosso Zizou dedica qualche riflessione in più: "La decisione di lasciare il calcio sarà soltanto sua. Penso che quello che ha fatto fino adesso in giallorosso è stato spettacolare. Ha giocato benissimo. Vediamo se continuerà giocare anche l'anno prossimo. A chi piace il calcio è sempre un piacere vedere giocare campioni come lui".



Quanto invece al match dell'Olimpico, Zidane non sente grandi pressioni: "Abbiamo la pressione giusta che serve in un match di Champions. I giocatori sono molto concentrati e io mi sento tranquillo". "La Champions è sempre speciale per il Real - ha aggiunto -. Conosciamo la storia di questo club e il rapporto con questa competizione. Siamo preparati ad affrontare tutte le partite. Stiamo bene fisicamente e daremo tutto in campo".



Infine su Marcelo: "Oggi si è allenato e giocherà solo se sarà in condizione. A questi livelli occorre essere al 100%. Vedremo domani come sta".