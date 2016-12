Real: Zidane convoca Cristiano Ronaldo e Benzema

Cristiano Ronaldo e Karim Benzema sono partiti regolarmente con i loro compagni alla volta di Manchester, in vista della semifinale di andata di Champions, in programma domani sera all'Etihad Stadium. L'asso portoghese (16 gol finora in Champions in questa stagione), assente nell'ultima partita di Liga contro il Rayo Vallecano, per un dolore al muscolo della coscia si è allenato regolarmente col gruppo ed è stato inserito nella lista dei convocato da Zinedine Zidane.



Qualche dubbio in più per l'attaccante francese uscito nel finale di primo tempo a causa di un infortunio al ginocchio: non dovesse farcela, è pronto Lucas Vazquez. Per lui ieri, riferiscono i media spagnoli, solo esercizi in palestra con fisioterapisti. I medici però si sono dichiarati ottimisti sul suo recupero anche se l'ultima parola spetterà a Zidane.