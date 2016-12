Real, Zidane: "Col Wolfsburg ci giochiamo la stagione"

Il Real Madrid attende al Bernabeu l'Eibar, ma il pensiero corre già a martedì, quando i blancos sono chiamati all'impresa per centrare le semifinali di Champions League. "Col Wolfsburg ci giochiamo la stagione - ha spiegato Zidane in conferenza stampa - Mi piace quando le cose sono difficili, non mi pento di nulla di quello che ho fatto. In questo momento non mi interessa il mio futuro. Abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno".

Zidane risponde alla critiche per la brutta prestazione di mercoledì in terra tedesca. "Non è stata questione di mancanza di intensità, anzi abbiamo corso di più rispetto al Clasico contro il Barcellona. Abbiamo iniziato molto bene, il problema è che ci hanno fatto due gol in pochi minuti. Secondo me Danilo non ha fatto così male come è stato detto. Credo che tutti abbiano più o meno giocato male".



Nella bufera James Rodriguez, pizzicato in panchina a ridere nonostante la sconfitta della squadra. "Mi piacerebbe evitare immagini come quelle di James, non mi piacciono. Sono stati due-tre secondi, però lui sa che la tv ti può riprendere. E' una cosa che non ha influito".



Martedì contro i Lupi tedeschi, Zizou spera di recuperare Benzema e Varane. "Spero di poter recuperare entrambi il match di ritorno. Stanno facendo un lavoro specifico e confido di poter contare su di loro".