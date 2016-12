Real, Ronaldo: "Non mi fido della Roma"

Ronaldo ha parlato anche della travagliata stagione del Real Madrid. "Stiamo avendo una stagione difficile nella Liga e in Coppa siamo già stati eliminati. Però, come ho detto molte volte, siamo ancora in Champions. E' qualcosa a cui puntiamo. Non è una coincidenza che il Real Madrid sia la squadra che ha vinto più Champions League. Noi ci crediamo, nulla è perduto e continuiamo a lavorare duro per poter vincere qualcosa a fine stagione".



Il suo segreto. "E' il lavoro di tutti questi anni, di costanza e dedicazione. Anno dopo anno nulla cambia. Seguo sempre questa linea. Niente è coincidenza. Il talento non conta nulla se non lavori duro giorno dopo giorno. E' quello che faccio sempre, non solo quest'anno, ma anche negli ultimi 10 anni. Il mio livello di gioco è quasi sempre uguale e i miei piani sono quelli di seguire sempre questa linea con il Real Madrid, conquistando trofei collettivi e individuali per far felici i miei tifosi. E' questa la mia grande motivazione".



Il gol che ha sempre sognato. "Ho segnato tanti bei gol. Quello che sogno di fare è segnare dopo aver scartato tutti gli 11 avversari. E' un gol da Play Station, penso che sia quasi impossibile da realizzare, ma staremo a vedere".