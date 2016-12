Real, Ronaldo è l'uomo del destino

Cristiano Ronaldo è l'asso di Coppe. La finale del Meazza ha confermato infatti che il portoghese è l'uomo del destino per i Blancos . Il campione che, quando serve, fa sempre la differenza. Anche se non è in condizione. Contro l'Atletico, in una delle peggiori partite della sua carriera, CR7 ha dimostrato di essere il protagonista della Champions League edizione 2016 . Lo dicono non solo i numeri, ma anche la freddezza con cui dal dischetto ha condannato il Cholo.

Dati alla mano, le Coppe dalle grandi orecchie alzate da Ronaldo sono tre. Una con il Manchester United, le altre due con la maglia del Real. Ma non è questo il numero che sorprende di CR7. Il portoghese, infatti, è una macchina da gol quando sente la musichetta della Champions League. E i numeri parlano chiaro.



Con 93 reti è il miglioro marcatore della Champions. Il primato di reti in una edizione (17) è il suo e quest'anno ha sfiorato il bis, fermandosi a quota 16 reti. Ma non è tutto qui. Ronaldo è infatti il calciatore ad aver realizzato più doppiette in Champions (25) e, insieme a Leo Messi, detiene anche il record di triplette (5). A Cristiano appartiene anche il primato di gol segnati nella fase a gironi di un'edizione di Champions (11), a cui si aggiunge il record di gol siglati nella fase a eliminazione diretta del torneo (44). Inoltre è l'unico bomber ad aver firmato almeno 10 reti in Champions per cinque stagioni consecutive e con Del Piero è il giocatore ad aver realizzato più gol su punizione (11). Insieme a Velibor Vasović è l'unico giocatore ad aver segnato in due finali di Champions con due squadre diverse.



Cifre impressionanti, che incoronano CR7 e delineano la cifra del campione portoghese nel massimo torneo a squadre d'Europa. Certo, la battaglia con Messi è sempre aperta, ma, dopo il rigore che ha deciso la finale di San Siro, Ronaldo ha messo lo zampino anche sull'Undécima del Real e ora punta i quattro successi in Champions di Leo.