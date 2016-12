Real-Roma, entra Totti: standing ovation del Bernabeu

Grande gesto di sportività e riconoscenza al Santiago Bernabeu durante Real Madrid-Roma. Al minuto 74', con le squadre già sul 2-0, i tifosi spagnoli hanno omaggiato con una standing ovation l'ingresso in campo di Francesco Totti. Per il capitano giallorosso grandi applausi dai supporters avversari come era già capitato ad altri grandi campioni in passato. "Mi hanno emozionato - ha rivelato Totti a Premium Sport -. Vuol dire che al calcio ho dato tanto".