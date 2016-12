Real, rientra l'allarme per Cristiano Ronaldo: "Solo una botta"

Allarme rientrato in casa Real Madrid a cinque giorni dalla finale di Champions League a Milano. Cristiano Ronaldo ha abbandonato in anticipo la sessione d'allenamento a Valdebebas dopo uno scontro con Kiko Casilla. Il portoghese, che in passato ha avuto problemi al bicipite femorale destro, è uscito tenendosi la coscia sinistra ed è stato subito sottoposto a controlli medici. L'asso ha, però, voluto tranquillizzare tutti: "Sto bene".