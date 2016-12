Real-Psg, è Ibra contro Ronaldo: una valanga di gol

Una valanga di gol. 914 , per la precisione. Ma la biliancia pende, abbastanza nettamente, dalla parte di Cristiano Ronaldo . Sono 507, infatti, i gol che il portoghese ha realizzato nella sua carriera, esattamente 100 in più rispetto a Zlatan Ibrahimovic . Al Bernabeu va in scena la sfida tra Real Madrid e Psg che mette di fronte Cr7 e Ibra. Un match che bissa quello dell'andata (finito 0-0 a Parigi) e che potrebbe decretare chi tra Psg e Real guiderà il girone: ora sono appaiate a 7 punti. E nessuna delle due squadre ha subito gol in questa Champions.

RONALDO MATTATORE CONTRO IBRACristiano Ronaldo e Ibra si sono incontrati in 10 occasioni. Il bilancio è assolutamente a favore del portoghese, che ha vinto in 4 dei confronti. In 5 occasioni il match è finito in parità, mentre solo in un caso ha vinto Ibrahimovic (quando decise il Clasico nel 2009). Nei confronti diretti Ronaldo ha segnato 6 reti, Ibra solo 3. Il match più epico tra i due resta lo spareggio per Brasile 2014 tra Svezia e Portogallo: doppietta di Zlatan, tripletta di Cristiano.



21-10-2015 Psg-Real Madrid 0-0

19-11-2013 Svezia-Portogallo 2-3 (3 gol di C. Ronaldo, 2 di Ibrahimovic)

15-11-2013 Portogallo-Svezia 1-0 (1 gol di C. Ronaldo)

03-11-2010 Milan-Real Madrid 2-2

19-10-2010 Real Madrid-Milan 2-0 (1 gol di C. Ronaldo)

29-11-2009 Barcellona-Real Madrid 1-0 (gol di Ibrahimovic)

11-03-2009 Manchester Utd.-Inter 2-0 (1 gol di C. Ronaldo)

24-02-2009 Inter-Manchester Utd. 0-0

11-10-2008 Svezia-Portogallo 0-0

28-04-2004 Portogallo-Svezia 2-2