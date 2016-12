Real, Perez tira le orecchie a CR7: addio vicino per Ronaldo?

Aria tesa in casa Real tra Florentino Perez e Cristiano Ronaldo . Irritato dalle scappatelle dell'attaccante e dalle continue illazioni sull'amicizia tra il portoghese e il kickboxer Badr Hari , il presidente del Real Madrid ha deciso di vietare a CR7 i viaggi infrasettimanali in Marocco . Una dura presa di posizione, che potrebbe incidere sul futuro del bomber a Madrid e aprire nuovi scenari di mercato attorno al campione.

In Spagna il caso CR7 tiene banco da tempo. Secondo i ben informati, Ronaldo si recherebbe in Marocco dal suo amico Hari con il suo jet privato quattro volte alla settimana, ovvero tutti i pomeriggi dal lunedì al giovedì, rientrando poi in Spagna in nottata. Un'abitudine che, una volta scoperta, ha mandato Perez su tutte le furie. Sia per le ripercussioni sulla forma fisica del portoghese, sia per i continui gossip sul rapporto tra il bomber del Real e il pugile marocchino.



Una questione che ora rischia di minare il rapporto tra il bomber portoghese e i Blancos, con tanto di voci di mercato amplificate dai capricci di Ronaldo. A Madrid, inutile negarlo, l'aria è tesa sul fronte CR7 e, visti i rapporti con Perez, a fine stagione l'ex Pallone d'Oro potrebbe cambiare aria.