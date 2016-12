Real, Perez saluta Casillas: "Non l'abbiamo mandato via"

Iker Casillas lascia il Real Madrid dopo sedici anni e per l'addio ufficiale, ma anche per smorzare le polemiche, Florentino Perez ha organizzato un saluto ufficiale: "Per Iker le porte del club saranno sempre aperte. Ho letto tante falsità, nessuno del Real lo ha costretto ad andare via ma ha il diritto di scegliere il meglio per sé. Per noi resta una leggenda". Lo stesso Casillas ha salutato i tifosi: "Sarò madridista per sempre".

Dopo sedici anni Iker Casillas lascia il Real Madrid e per il passo d'addio Florentino Perez ha organizzato una conferenza stampa per i saluti, anche per smorzare le polemiche a riguardo: "Ho voluto che Iker fosse qui con noi - ha esordito il presidente del Real - per spiegare che le notizie che si sono lette in questi giorni non corrispondono alla verità. Nessuno del Real lo ha costretto a lasciare il club, è arrivata un'offerta del Porto e l'abbiamo presa in considerazione. I giocatori che hanno un contratto con il Real vanno via perché lo chiedono, così com'era successo con Raul. Iker ha diritto, per tutto quello che ha fatto per noi, a cercare un posto che ritiene migliore per lui in questo momento. Casillas con noi ha vinto tutto e sarà uno dei migliori giocatori della storia del club e del calcio spagnolo, avrei voluto che chiudesse con noi la carriera ma rispetto la sua decisione di cambiare aria dopo gli ultimi due anni difficili".

Nel recente passato del portiere, infatti, c'è la contestazione di buona parte del pubblico, uno dei motivi che lo hanno spinto a lasciare il club in cui è cresciuto: "Sono sicuro - ha continuato Perez - che per molti anni i tifosi del Madrid riconosceranno che Casillas è stata una leggenda per il Real. Ha tutto il diritto di iniziare una nuova tappa della sua carriera, ma le porte del Real Madrid saranno sempre aperte per lui. Ci stiamo organizzando per una partita di saluto che un grande campione come lui si merita. Probabilmente il 12 agosto, ma parleremo col Porto".

Al Santiago Bernabeu ha parlato lo stesso Iker Casillas: "Sono qui per ringraziare tutti, la società e la dirigenza, ma anche tutti i madridisti che mi hanno sempre sostenuto, ma anche quelli con cui ho avuto qualche momento meno felice. Porto via con me tutte le cose belle, l'allegria di vestire questa maglia. Sono un madridista e lo sarò per sempre".

FLORENTINO PEREZ CONTESTATO: "DIMETTITI"

All'esterno dello stadio, intanto, una folla di tifosi del Real si è riunita per contestare il presidente al grido di "Florentino, dimision!"