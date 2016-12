Real, per Ancelotti 11 vittorie di fila: Perez gli prolunga il contratto

17:28 - Dopo un anno e mezzo di risultati eccezionali, Ancelotti ha finalmente fatto breccia nei cuori dei madridisti. Col Real ha vinto la Decima, ma la vera consacrazione del suo operato è arrivata negli ultimi mesi. Il tecnico di Reggiolo, infatti, ha rimesso in piedi la baracca dopo due sconfitte nelle prime tre gare di Liga e adesso si gode la vetta da solo. Il suo contratto scade nel 2016. Perez gli offrirà il rinnovo: "Se mi vogliono io resto".

Impossibile non voler bene ad Ancelotti. E decisamente impossibile non riconoscere le sue doti d'allenatore. A Madrid, in effetti, si è sempre alla ricerca della perfezione. Per questo anche i giudizi su Carletto, in epoche diverse, sono stati dosati. Adesso basta. Ancelotti ha vinto la Champions che mancava da docici anni e sta dando continuità di gioco e risultati. Dopo un avvio difficile (ko con Real Sociedad e Atletico Madrid), il successo sul Barcellona nel Clasico sembra aver scacciato via i dubbi residui sul suo lavoro. L'ex allenatore di Milan e Juve si è finalmente preso Madrid. Con la vittoria di Granada (0-4) ha ritoccato il suo record personale di vittorie di fila fra campionato, Champions (dove ovviamente è primo nel girone a punteggio pieno) e Coppa del Re: adesso sono 11.

E' riuscito a contenere il malumore dei big dopo le partenze di Di Maria e Xabi Alonso, ha inserito con cura James Rodriguez nei nuovi meccanismi. Si è reinventato Isco quando Bale ha fatto crac. Ha regalato equlibrio alla squadra. Una serie di piccoli, grandi accorgimenti che non possono passare inosservati nemmeno sotto gli occhi del presidente Florentino Perez. Secondo 'As', è già pronto il rinnovo fino al 2017 o al 2018: "Se qui a Madrid sono contenti di quello che sto/stiamo facendo - ha dichiarato Ancelotti nella conferenza tenuta alla vigilia della sfida di Champions contro il Liverpool - io sono contento di restare. Ho ancora un contratto di un anno e mezzo, non c'è fretta ma di certo mi piacerebbe prolungare con il Real".