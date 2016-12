Real, nuova partnership con gli emiri e il logo perde la croce

19:21 - Il Real Madrid apre al mondo arabo siglando un'importante contratto con la National Bank di Abu Dhabi. L'accordo triennale prevederà l'introduzione di una speciale carta di credito per i tifosi emiri dei Blancos, e ha portato il presidente Florentino Perez anche a decidere di rimuovere la croce cristiana dal logo del club. Un'apertura quindi non solo commerciale, ma anche culturale per un Real sempre più "emiro".

Anche al di là della modifica dello stemma, Perez ha voluto pensare proprio a ogni dettaglio per rendere più che mai forte la partnership con il potente istituto di credito. Tanto che i quattro giocatori scelti come testimonial dell'accordo, Kroos, Benzema, Bale e Carvajal, rappresentino le quattro nazioni economicamente più forti in Europa (Germania, Francia, Gran Bretagna e Spagna) e lo stadio Bernabeu avrà il nome dell’International Petroleum Investment Company di Abu Dhabi.

"Questo accordo aiuterà il club a conquistare il cuore di milioni di tifosi sparsi negli Emirati", ha commentato a caldo il presidente madrileno, che già pregusta un ritorno economico principesco per il suo Real.